​Железняк перелічив особливості нового закону про підтримку українського бізнесу

Податковий Комітет ВРУ одноголосно затвердив текст нового закону про підтримку бізнесу 7137-д.

Про це повідомив у своєму Facebook перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Президент заявив, що Кабмін незабаром презентує нову податкову модель на час війни та на період післявоєнного розвитку. Так, мова йде про комітетську версію #7137-д", - повідомив Железняк.

Він зазначив, що на період дії воєнного стану в Україні великий бізнес зможе скористатися опцією єдиного податку.

"Ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд; податок 2% від обороту; зняття обмеження за кількістю працівників; знято обмеження за видами діяльності (окрім підакцизних товарів і грального бізнесу); уряд отримує право визначати порядок сплати податку", - перелічив нововведення перший заступник голови податкового комітету.

Железняк додав, що серед інших нововведень є такі:

не оподатковуватиметься передача пального через примусове відчуження чи вилучення майна для потреб держави, передача ЗСУ та іншим, а також надання пального як гуманітарної допомоги. Також таке пальне звільняється від акцизу;

збитки, які заподіють контролюючі органи внаслідок форс-мажорних обставин у період воєнного стану, не будуть відшкодовуватися;

не нараховуватиметься пеня за порушення, які виникли внаслідок форс-мажорів під час воєнного стану;

не буде оподатковуватися благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій. Також не оподатковуватиметься ПДФО вся нецільова благодійна допомога, яку надаватимуть особам, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ;

нададуть право на податкову знижку у розмірі 16% (замість 4% зараз) на пожертвування неприбутковим організаціям;

не доведеться сплачувати ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони;

встановлення нульової ставки акцизу та 7% ПДВ на пальне;

відновлюються всі фактичні перевірки, навіть ті, які були заборонені на час карантину;

із березня 2022 до кінця року звільнять від плати за землю платників, чия земля розташована на територіях, на яких ведуться бойові дії. Перелік територій визначить Кабмін;

за 2022 та 2023 рік не доведеться платити мінімальний податок за землі, на яких ведуться бойові дії;

у 2022 році скасують екологічний податок на територіях, де ведуться бойові дії;

тимчасово, на період до припинення воєнного стану, дозволять імпорт і реалізацію тютюнових виробів без встановленого маркування, але з маркуванням відповідно до вимог ЄС;

до звершення воєнного стану не будуть застосовувати санкції за порушення закону про РРО, крім санкцій за порушення під час продажу підакцизної продукції;

з 1 березня до припинення воєнного стану + 12 місяців ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарства не сплачуватимуть ЄСВ за себе;

до завершення воєнного стану розширять повноваження Нацбанку та інші.

"Закон очікує голосування відразу за основу та в цілому!" - повідомив Железняк.

Нагадаємо, 14 березня у зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що влада працює над новою податковою моделлю - в Україні будуть спрощені умови ведення бізнесу заради збереження економіки.