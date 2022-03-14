Можливий спад ВВП України у 2022 році складе щонайменше 10%, – МВФ

Міжнародний валютний фонд станом на 7 березня прогнозував падіння ВВП України у 2022 році внаслідок збройної агресії Росії за умови її якнайшвидшого завершення у 10% та зростання інфляції до 20%.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Цьогоріч на економіку чекає глибока рецесія... Існує велика невизначеність щодо базового сценарію, але як мінімум персонал (МВФ) очікує погіршення перспектив зростання щонайменше на 13,5 процентних пунктів порівняно з довоєнним базовим сценарієм: з падінням випуску на 10%, якщо припустити якнайшвидше завершення війни та значну донорську підтримку», – йдеться в матеріалах Фонду до екстреного фінансування України на $1,4 млрд.

За оцінками МВФ, очікується, що внутрішній попит різко скоротиться в міру продовження війни, при цьому споживання буде обмежене базовими потребами у зв'язку з переміщенням населення, перебоями в постачаннях, руйнуванням інфраструктури та винятковою невизначеністю.

Фонд додає, що імпорт буде значно скорочено, як і експорт, оскільки закрито морські порти та аеропорти, на які припадало 50% всього експорту.

Водночас Фонд зазначає, що інтенсивність конфлікту, що триває, призводить до широкомасштабного руйнування виробничого потенціалу України та швидкого погіршення перспектив. «Втрата основного капіталу, що зростає, і масова міграція призведуть до значно більш вираженого скорочення виробництва, колапсу торговельних потоків, подальшого зниження здатності збирати податки і ще більшого погіршення фіскального і зовнішнього становища", – зазначено в матеріалах МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes, опублікованому в понеділок, наголосив, що Мінекономіки оцінює втрати від третини до половини ВВП.

«За іншими оцінками, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде підрахувати лише після війни», – сказав міністр.

За оцінками радника президента з економічних питань Олега Устенка, збитки України від руйнувань через військове вторгнення Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств.

Нагадаємо, 10 березня МВФ перерахував Україні 1,4 млрд доларів екстреної допомоги.