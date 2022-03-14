Персонал ЧАЕС припинив ремонт і обслуговування обладнання станції, – генсек МАГАТЕ

211 працівників заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту і майже три тижні працювали безперервно.

Персонал Чорнобильської атомної електростанції більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання. Це пов’язано з фізичною та психологічною втомою після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.

Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі, інформує пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"211 людей – технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись", – йдеться в заяві.

Гросі нагадав, що працівники ЧАЕС заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту.

"У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із гарантування безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України", – зазначив він.

Напередодні стало відомо, що українські фахівці поновили електропостачання на Чорнобильській АЕС і в місті Славутич.

Унаслідок ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС була повністю знеструмлена. Бойові дії унеможливлювали ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС були зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор міг підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

У МАГАТЕ повідомляли, що директор агентства Гроссі особисто готовий поїхати на ЧАЕС, щоб отримати гарантії безпеки всіх ядерних обʼєктів в Україні.

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працював увесь час з моменту захоплення, Росія не давала змоги замінити працівників. Персонал мав обмежений доступ до води, їжі, ліків.

Офіс генпрокурора України розпочав провадження за статтею "екоцид" щодо дій РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС.

У розвідці повідомляли, що Росія готує провокації на ЧАЕС.