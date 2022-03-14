Телевізійну вежу на Рівненщині пошкоджено внаслідок обстрілу, ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині пошкоджено внаслідок обстрілу, ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
ГоловнаСуспільствоВійна

Стартує четвертий раунд переговорів з Росією

"Наші позиції є незмінними".

Стартує четвертий раунд переговорів з Росією
Фото: ОПУ

Стартує четвертий раунд перемовин України з Росією. Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив у Твіттері.

Він зазначив, що наші позиції є незмінними, переговори будуть про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. 

За словами Подоляка, лише після цього Україна зможе говорити про будь-які сусідські відносини та політичні врегулювання.

“РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії”, – написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП заявив, що Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України й Росії та напрацьовує пакет домовленостей. 

Сьогодні стало відомо, що Ізраїль погодився виступити посередником на перемовинах між Україною та Росією. 

12 березня відбулися переговори з РФ у відеоформаті

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також