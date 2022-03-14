"Наші позиції є незмінними".

Стартує четвертий раунд перемовин України з Росією. Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив у Твіттері.

Він зазначив, що наші позиції є незмінними, переговори будуть про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки.

За словами Подоляка, лише після цього Україна зможе говорити про будь-які сусідські відносини та політичні врегулювання.

“РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії”, – написав Подоляк.

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Нагадаємо, раніше радник голови ОП заявив, що Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України й Росії та напрацьовує пакет домовленостей.

Сьогодні стало відомо, що Ізраїль погодився виступити посередником на перемовинах між Україною та Росією.

12 березня відбулися переговори з РФ у відеоформаті.