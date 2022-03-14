Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 389 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1249 од.,
- артилерійських систем – 150 од.,
- РСЗВ – 64 од.,
- засоби ППО – 34 од.,
- літаків – 77 од.,
- гелікоптерів – 90 од.,
- автомобільної техніки – 617 од.,
- кораблі/катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, лише за минулу добу ЗСУ знищили 4 ворожі літаки, 3 гелікоптери і 3 дрони.