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Статистика втрат ворога: 167 літаків і гелікоптерів, майже 1,3 тис. БМП, 150 артсистем і 8 безпілотників

Щодо втрат живої сили противника Генштаб уточнює дані.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 000 осіб,
  • танків ‒ 389 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1249 од.,
  • артилерійських систем – 150 од.,
  • РСЗВ – 64 од.,
  • засоби ППО – 34 од.,
  • літаків – 77 од.,
  • гелікоптерів – 90 од.,
  • автомобільної техніки – 617 од.,
  • кораблі/катери – 3 од.,
  • цистерн з ПММ – 60 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, лише за минулу добу ЗСУ знищили 4 ворожі літаки, 3 гелікоптери і 3 дрони.

Фото: Міноборони України
Фото: ГУР України
Фото: ГУР України
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України
Трофей мостоукладчик МТУ-90
Фото: Pravda Gerashchenko
Трофей мостоукладчик МТУ-90

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