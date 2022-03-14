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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб,

танків ‒ 389 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1249 од.,

артилерійських систем – 150 од.,

РСЗВ – 64 од.,

засоби ППО – 34 од.,

літаків – 77 од.,

гелікоптерів – 90 од.,

автомобільної техніки – 617 од.,

кораблі/катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, лише за минулу добу ЗСУ знищили 4 ворожі літаки, 3 гелікоптери і 3 дрони.