За добу ЗСУ знищили 4 ворожі літаки, 3 гелікоптери, 3 дрони, - Генштаб

Спецпризначенці збройних сил Білорусі не братимуть участі у війні з Україною.

За попередню добу угруповання Повітряних сил Збройних сил України уразило чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Станом на 06:00 14.03.2022 стан, становище та характер дій сил оборони залишається без суттєвих змін.

Збройні сили України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки. Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов російських військовослужбовців виконувати накази командування.

За наявною інформацією, на території РФ у місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримують російських військовослужбовців, які після лікування виписані зі шпиталів і чекають на відправлення в підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, які відмовляються від участі в бойових діях, з ними проводять заходи досудового дізнання.

Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні - за заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ не братимуть участі у війні з Україною.

Нагадаємо, напередодні, за повідомленням Генштабу, ворог зосередив зусилля на просуванні в напрямку Кривого Рогу та захопленні Миколаєва.