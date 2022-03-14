Зеленський: Якщо НАТО не закриє наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на її територію

Якщо країни НАТО не закриють українське небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на територію держав - членів альянсу, на домівки громадян країн НАТО. Про це під час звернення до народу заявив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив: удар РФ по Яворівському полігону, що за 20 км від кордону з Польщею, - це прямий сигнал НАТО.

"Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми мали рацію. Я говорив протягом довгого часу: «Північний потік» – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно. І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що вбивтсво російськими військами американського журналіста поблизу Ірпеня Брента Рено було свідомим, російська сторона знала, на що йшла. Втім, як натякнув президент, Захід продовжує закривати очі на очевидні речі.

"Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 березня від російських куль загинув журналіст видання Time Брент Рено, також було поранено його 46-річного колегу Хуан Дієго Херрера Арредондо.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим.