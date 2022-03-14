Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Якщо НАТО не закриє наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на її територію

Росія передає Заходу очевидні сигнали.

Зеленський: Якщо НАТО не закриє наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на її територію
Фото: Офіс президента України

Якщо країни НАТО не закриють українське небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на територію держав - членів альянсу, на домівки громадян країн НАТО. Про це під час звернення до народу заявив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив: удар РФ по Яворівському полігону, що за 20 км від кордону з Польщею, - це прямий сигнал НАТО.

"Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми мали рацію. Я говорив протягом довгого часу: «Північний потік» – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно. І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - зазначив Зеленський. 

Глава держави також наголосив, що вбивтсво російськими військами американського журналіста поблизу Ірпеня Брента Рено було свідомим, російська сторона знала, на що йшла. Втім, як натякнув президент, Захід продовжує закривати очі на очевидні речі.

"Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, 13 березня від російських куль загинув журналіст видання Time Брент Рено, також було поранено його 46-річного колегу Хуан Дієго Херрера Арредондо.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також