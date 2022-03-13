Російські війська з "Градів" обстріляли Високопілля на Херсонщині

Російські війська з "Градів" обстріляли селище Високопілля на Херсонщині. Про це повідомляє екс-голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис Сіленков.

"Сьогодні, біля 16.00 години, орки "градами" вдарили по селищу Високопілля. Пряме попадання в садок, виведена із ладу газотранспортна мережа. Відсутнє світло. Пошкоджені будинки", - йдеться в повідомленні.

За словами Сіленкова, це єдина громада в області, яка відкрито вступила в бій з окупантами. "Два дні боронили українську землю від Російських фашистів, які наступали з Н.Воронцовського і В.Олександрівського районів. Сьогодні третій день і вони не здали Високопілля", - написав Сіленков.

Нагадаємо, екснардеп ВРУ Сергій Хлань повідомив, що окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією співпрацювати. Хлань заявив, що категорично відмовився від пропозиції і закликав колег зробити так само. За його словами, в регіоні хочуть провести референдум щодо створення "ХНР".