В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку війни в Україні війська РФ убили трьох журналістів, – фонд JFJ

Окрім того, було скоєно 10 замахів на вбивство.

Від початку війни в Україні війська РФ убили трьох журналістів, – фонд JFJ
Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

З 24 лютого, відколи Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, вбито трьох журналістів і скоєно 10 замахів на вбивство.

Про це заявила керівниця фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікдзе, передає "Радіо Свобода".

За її словами, до фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать убивства трьох журналістів:

Окрім того, було скоєно 10 замахів на вбивство:

  • постраждав швейцарський журналіст Гійом Бріке, якого також пограбували російські війська; 
  • двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ; 
  • два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень; 
  • російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.

Раніше цього тижня в Баришівці, що на схід від Києва, зазнав поранення журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір. Це сталося під час виконання ним редакційного завдання.

Після того, як окупанти обстріляли американських журналістів, мер Ірпеня заборонив журналістам в'їзд до міста, де тривають бої.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також