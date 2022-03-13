Від початку війни в Україні війська РФ убили трьох журналістів, – фонд JFJ

Окрім того, було скоєно 10 замахів на вбивство.

З 24 лютого, відколи Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, вбито трьох журналістів і скоєно 10 замахів на вбивство.

Про це заявила керівниця фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікдзе, передає "Радіо Свобода".

За її словами, до фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать убивства трьох журналістів:

журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом;

телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві;

американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині.

Окрім того, було скоєно 10 замахів на вбивство:

постраждав швейцарський журналіст Гійом Бріке, якого також пограбували російські війська;

двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ;

два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень;

російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.

Раніше цього тижня в Баришівці, що на схід від Києва, зазнав поранення журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір. Це сталося під час виконання ним редакційного завдання.