Від початку війни в Україні війська РФ убили трьох журналістів, – фонд JFJ

З 24 лютого, відколи Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, вбито трьох журналістів і скоєно 10 замахів на вбивство.
Про це заявила керівниця фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікдзе, передає "Радіо Свобода".
За її словами, до фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать убивства трьох журналістів:
- журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом;
- телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві;
- американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині.
Окрім того, було скоєно 10 замахів на вбивство:
- постраждав швейцарський журналіст Гійом Бріке, якого також пограбували російські війська;
- двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ;
- два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень;
- російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.
Раніше цього тижня в Баришівці, що на схід від Києва, зазнав поранення журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір. Це сталося під час виконання ним редакційного завдання.
Після того, як окупанти обстріляли американських журналістів, мер Ірпеня заборонив журналістам в'їзд до міста, де тривають бої.