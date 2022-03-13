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На Херсонщині зник активіст інформаційної оборони з Нової Каховки Сергій Цигіпа

12 березня вранці він пішов з дому зі своєю собакою і досі не вийшов на зв'язок.

На Херсонщині зник активіст інформаційної оборони з Нової Каховки Сергій Цигіпа
Сергій Цигіпа
Фото: фейсбук

У суботу, 12 березня, зник активіст інформаційної оборони Нової Каховки Сергій Цигіпа.

Про це повідомила його донька Дарина.

За її словами, Сергій у суботу вранці вийшов з дому зі своєю собакою і досі про нього нічого невідомо.

"Вчора, 12 березня, о 10 ранку в місті Нова Каховка мій батько Сергій Цигіпа вийшов із дому зі своєю собакою та зник.

Він журналіст, активіст і волонтер, висвітлював новини окупованого міста. Хто знає будь-яку інформацію про місце знаходження. Поширюйте", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, раніше також повідомляли, що на Херсонщині зник журналіст Олег Батурин. Каховка, де він проживає, наразі не окупована російськими військовими, на відміну від Нової Каховки. Однак у місцевих чатах повідомляли, що приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових. Саме на автостанції Батурину нібито призначив зустріч друг.

Екснардеп ВРУ Сергій Хлань повідомив, що окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією співпрацювати. Хлань заявив, що категорично відмовився від пропозиції і закликав колег зробити так само. За його словами, в регіоні хочуть провести референдум щодо створення "ХНР".

Нова Каховка розташована за 80 км від окупованого Криму. На південний захід від Нової Каховки розташований Херсон, у який теж зайшли російські окупанти. Міста хоча й оточені російськими блокпостами, наразі тримають український прапор, а їхні мешканці виходять на мітинги проти російської окупації.

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