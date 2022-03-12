Він активно пише про події у Каховці та Херсонській області.

На Херсонщині зник журналіст Олег Батурин. Про це Інституту масової інформації повідомила його дружина.

“Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон і документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся”, - розповіла вона.

Каховка, де проживає Олег Батурин, наразі не окупована російськими військовими, на відміну від Нової Каховки. Однак у місцевих чатах повідомляли, що приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових. Саме на автостанції Олегу Батурину нібито призначив зустріч друг.

Нагадаємо, що сьогодні екснардеп ВРУ Сергій Хлань повідомив, що окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією співпрацювати. Хлань заявив, що категорично відмовився від пропозиції і закликав колег зробити так само. За його словами, в регіоні хочуть провести референдум щодо створення ХНР.