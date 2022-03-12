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71% опитаних жителів Франції, Німеччини, Італії та Польщі схвалюють вступ України в ЄС

84% респондентів добре ставляться до України, 16% – до Росії.

71% опитаних жителів Франції, Німеччини, Італії та Польщі схвалюють вступ України в ЄС
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

79% жителів Франції, Німеччини, Італії та Польщі схвалюють економічні та фінансові санкції проти Росії, 67% схвалюють надання військової техніки Україні, 71% підтримує вступ України до Євросоюзу. 

Такими є результати соцопитування, проведеного компанією Ifop на замовлення Ялтинської європейської стратегії та Фонду Жана-Жореса. 

У Польщі прихильників вступу України в ЄС аж 92%, в Італії – 71%, у Німеччині – 68%, у Франції – 62%.

84% респондентів добре ставляться до України, 16% – до Росії.
75% добре ставляться до президента України Володимира Зеленського; 9% – до Володимира Путіна.
79% схвалюють економічні та фінансові санкції проти Росії (зокрема 57% схвалюють цілком).
67% схвалюють постачання військової техніки в Україну, 87% – прийом біженців.
71% підтримують вступ України до Євросоюзу. 68% виступають за створення європейської армії.

Опитування проведено шляхом самостійного заповнення онлайн-анкети з 3 по 7 березня 2022 року за репрезентативною вибіркою, забезпеченою квотним методом (стаття, вік, професія респондента) після стратифікації за регіонами та категоріями агломерацій. Опитування проведене серед представників населення країн віком 18 років і старше: Франція – 1002 особи, Німеччина – 1011 осіб, Італія – 1001 особа, Польща – 994 особи.

Нагадаємо, 81% опитаних американців вважає, що Україна є дружньою для США країною

10 березня лідери країн Європейського Союзу схвалили декларацію, яка містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС. Коментуючи її, президент Володимир Зеленський заявив, що «це не те, що ми чекаємо»

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