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Путін може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, - Боррель

Глава європейської дипломатії додав, що Росію необхідно "ізолювати від міжнародного співтовариства і підтримувати Україну".

Путін може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Євросоюз побоюється, що Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, повідомляє "РБК-Україна".

Таку думку висловив Високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель в ефірі CNN Turk.

"Путін може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або проти іншої. Є серйозні побоювання. Путін буде продовжувати атакувати, і нам потрібно обмежити його атаки. Ми повинні ізолювати Росію від міжнародного співтовариства і підтримувати Україну", - сказав Боррель.

Нагадаємо, 12 березня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва може знищувати західні постачання військової техніки в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що напад російських військ на канали постачання, якими Україні передають допомогу країни-члени НАТО, вважатиметься нападом на Альянс

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