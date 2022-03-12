Путін може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, - Боррель

Глава європейської дипломатії додав, що Росію необхідно "ізолювати від міжнародного співтовариства і підтримувати Україну".

Євросоюз побоюється, що Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, повідомляє "РБК-Україна".

Таку думку висловив Високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель в ефірі CNN Turk.

"Путін може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або проти іншої. Є серйозні побоювання. Путін буде продовжувати атакувати, і нам потрібно обмежити його атаки. Ми повинні ізолювати Росію від міжнародного співтовариства і підтримувати Україну", - сказав Боррель.

Нагадаємо, 12 березня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва може знищувати західні постачання військової техніки в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що напад російських військ на канали постачання, якими Україні передають допомогу країни-члени НАТО, вважатиметься нападом на Альянс.

14 березня НАТО розпочне масштабні військові навчання "Cold Response 2022" ("Холодна відповідь") у Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону.