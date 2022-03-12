США виділяють додатково 200 мільйонів доларів на допомогу Україні

Кошти будуть узяті зі скорочення оборонних статей Міністерства оборони США.

Президент США Джо Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні. Сьогодні він підписав відповідний меморандум.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену розпорядитися скоротити оборонні статті Міністерства оборони США на суму до 200 млн доларів, щоб надавати допомогу Україні.

Нагадаємо, 11 березня Сенат США ухвалив законопроєкт про виділення Україні та європейським союзникам США допомоги в розмірі 13,6 мільярда доларів.