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Окупанти рознесли в Тростянці станцію швидкої допомоги і вкрали три швидкі

Також вкрали комп'ютерну техніку, телефони і медпрепарати.

Окупанти рознесли в Тростянці станцію швидкої допомоги і вкрали три швидкі

Російські окупанти, поки тривала евакуація населення з Тростянця Сумської області, рознесли станцію невідкладної допомоги. Про це повідомив мер міста Юрій Бова.

За словами міського голови, окупанти викрали три автомобілі швидкої допомоги.

  • УАЗ ВМ6169АТ
  • темно-зелений "сітроен" ВМ1246СО
  • "фольксваген крафтер" ВМ4565СО

Також викрали викрали ноутбуки, телефони, медпрепарати для надання екстреної медичної допомоги, розтрощили котел опалення.

"Сьогодні побачили, на що вони перетворили дві будівлі міської ради, поліцію, Палац дітей та юнацтва. Це нашестя порізало дитячі костюми в палаці, мольберти дитячі поламали і поробки дітей просто розтрощили. Гадаю, ви розумієте, що твориться в адмінбудівлях міст", - зазначив мер.

Юрій Бова також повідомив, що з Тростянця евакуйовано близько 800 осіб.

"Фактично між колонами ворожої техніки та під обстрілами, які росіяни вели з центру міста по Охтирці, 12 березня 2022 року евакуйовано з Тростянця в напрямку Полтави 1 великий автобус - 50 дорослих і 33 дітей, 144 легкові автомобілі - 546 осіб. За маршрутом Тростянець-Недригайлів: 2 автобуси – 67 дорослих 41 дитина, мікроавтобус – 10 осіб", - написав мер. 

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