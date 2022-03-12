​Стефанчук провів "лікнеп" для російських загарбників із приводу підготовки ними псевдореферендуму в Херсоні

"Окупанту та всім його незграбним намаганням знищити українську державність - один шлях: за його ж військовим кораблем", - наголосив голова ВРУ.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук провів "юридичний всеобуч" для російських загарбників з приводу підготовки ними референдуму про створення "Херсонської народної республіки".

На своїй Facebook-сторінці Стефанчук роз'яснив, чому "навіть спроби проведення такого псевдореферендуму не матимуть нічого спільного ні з законодавством України, ні з такою формою безпосередньої демократії, як референдум".

"По-перше, відповідно до ст. 73 Конституції України, виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Місцевий референдум не може вирішувати такі питання. До того ж, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 3 закону «Про всеукраїнський референдум», не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України. Ми це чітко передбачили", - зазначив спікер парламенту.

Стефанчук наголосив, що проведення обласних чи міських референдумів є незаконним і неможливим. В українському законодавстві поки що немає закону про місцеві референдуми.

"Відповідно до ч. 1 ст. 19 закону «Про правовий режим воєнного стану», в умовах воєнного стану забороняється проведення всеукраїнських і місцевих референдумів", - додав Стефанчук.

За словами голови ВРУ, те, що намагаються зробити російські окупанти, не матиме юридичних наслідків, крім кримінальної відповідальності для організаторів і виконавців референдуму.

"Херсон, які інші міста України - це Україна не тільки географічно, але й за своїм духом і силою. Тому окупанту та всім його незграбним намаганням знищити українську державність - один шлях: за його ж військовим кораблем," - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про підготовку окупантами референдуму щодо створення ХНР. Представники агресора телефонують обласним депутатам з пропозицією співпрацювати.