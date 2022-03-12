Ситуація в Маріуполі катастрофічна, може початися голод, - Аброськін

Ситуація в Маріуполі катастрофічна, і якщо найближчим часом не вдасться доставити допомогу, у місті почнеться голод.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексзаступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

"Щойно інформація з Маріуполя. Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод. Орки знищують місто, наче Сталінград чи Алеппо. Літаки бомбардують безперервно. Це пекло", - написав він.

Аброськін також додав, що бойовий дух військових, усіх захисників Маріуполя на високому рівні.

"Російських льотчиків потрібно страчувати", – вважає він.

Нагадаємо, що 12 березня Генеральний штаб повідомив, що російські окупанти вийшли на східні околиці Маріуполя. Також мечеть султана Сулеймана Пишного і його дружини Хюррем Султан (Роксолани) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників.

11 березня з Маріуполя, Волновахи так і не вдалося евакуювати мирних мешканців через порушення росіянами режиму тиші.