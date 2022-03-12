Вода Північно-Кримським каналом у Крим “просто так не піде”, – ГУР

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів про ситуацію на Каховській ГЕС, а також прокоментував плани російського керівництва щодо запуску води в Крим через Північнокримський канал.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не є новиною. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок. Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто просто так вода туди не пішла і не піде”, – зазначив бригадний генерал Буданов.

Зазначимо, що Півні́чнокримський канал — іригаційна споруда, зрошувально-обводнювальний канал на півдні України (Херсонська область і АР Крим). Одна з найбільших іригаційних споруд колишнього СРСР. Бере води в річці Дніпро (Каховське водосховище). До 2014 року канал забезпечував до 85% потреб Криму прісної води. З квітня 2014 року відключений.

Нагадаємо, що 26 лютого російські військові підірвали греблю на Північно-Кримському каналі.

Колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес ще у червні 2020 року в інтерв'ю допустив, що Росія може вторгнутися в Херсонську область і захопити дамбу.