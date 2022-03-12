Зеленський звернувся зі словами підтримки до жителів Мелітополя, які виходять на мітинги проти окупантів

"Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути в Москві проти війни?"

Президент Володимир Зеленський звернувся зі словами підтримки до жителів Мелітополя, які продовжують виходити на вулиці міста, захопленого російськими окупантами.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Хоробрий народе нескореної країни! Від самого ранку в українському – назавжди українському – Мелітополі збиралися люди, наші громадяни, на чергову акцію протесту проти російських військ. Проти намагань поставити місто на коліна. Понад дві тисячі людей на площі. Чуєш, Москва? Якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути в Москві – проти війни? Щоб було по справедливості", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає ого звільнити його.

"Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі, на всій нашій землі України, і ніколи не будуть прийняті", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що впродовж ночі і сьогодні вдень він постійно говоримо з західними партнерами про цю ситуацію.

" Вимога проста – негайно звільнити його з полону. Ми звертаємось до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вжк зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Говорив з президентом Франції Емануелем Макроном. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей. Ми очікуємо, щоб вони – лідери світу – показали, ЯК вони можуть вплинути на ситуацію. ЯК вони можуть зробити просту справу – звільнити одну людину. Таку людину, яка уособлює собою всю мелітопольску громаду. Українців, які не здаються", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Мелітополі понад 2 тис. людей зібралися на мирний мітинг проти окупантів. Вони вимагають звільнити мера Івана Федорова, якого росіяни захопили в полон.

11 березня окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров. До цього він відмовився від співпраці з ворогом. Окупанти затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Наразі росіяни блокують інтернет і мобільний зв’язок у Мелітополі. Російські військові неодноразово захоплювали телевежу та вежі радіозв'язку. Міська й державна влада не можуть контролювати контент, який транслюється в місті по телебаченню і радіо.

10 березня російські військові викрали в Мелітополі депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову. Її потім відпустили.