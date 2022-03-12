У Маріуполі росіяни обстріляли мечеть, де люди ховаються від бомбардувань РФ

Мечеть султана Сулеймана Пишного і його дружини Хюррем Султан (Роксолани) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.
Зазначають, що в мечеті переховуються понад 80 людей.
"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників. Від обстрілів там переховуються понад 80 дорослих і дітей, у тому числі громадяни Туреччини", - йдеться в повідомленні.
The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022
More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt
Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на території цієї мечеті перебувають 86 громадян Туреччини, з них 34 дитини. Він також зазначив, що 11 березня російська армія обстрілювала Маріуполь з району селища Широка Балка. Напрям обстрілу - в тому числі по будівлі мечеті.
"Виникає логічне запитання, чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його співгромадян? І невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?" - написав Андрющенко у фейсбуці.
Нагадаємо, в оточеному російськими військами Маріуполі відбувається гуманітарна катастрофа. За 12 діб блокади міста окупанти вбили 1582 мирних мешканців.
9 березня російська артилерія обстріляла пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.