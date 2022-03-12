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У Маріуполі росіяни обстріляли мечеть, де люди ховаються від бомбардувань РФ

На території мечеті перебувають 86 громадян Туреччини, з них 34 дитини.

У Маріуполі росіяни обстріляли мечеть, де люди ховаються від бомбардувань РФ
Мечеть у Маріуполі
Фото: Володимир Рязанцев

Мечеть султана Сулеймана Пишного і його дружини Хюррем Султан (Роксолани) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

Зазначають, що в мечеті переховуються понад 80 людей.

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників. Від обстрілів там переховуються понад 80 дорослих і дітей, у тому числі громадяни Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на території цієї мечеті перебувають 86 громадян Туреччини, з них 34 дитини. Він також зазначив, що 11 березня російська армія обстрілювала Маріуполь з району селища Широка Балка. Напрям обстрілу - в тому числі по будівлі мечеті.

"Виникає логічне запитання, чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його співгромадян? І невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?" - написав Андрющенко у фейсбуці.

Нагадаємо, в оточеному російськими військами Маріуполі відбувається гуманітарна катастрофа. За 12 діб блокади міста окупанти вбили 1582 мирних мешканців.

9 березня російська артилерія обстріляла пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.

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