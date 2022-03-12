У Маріуполі росіяни обстріляли мечеть, де люди ховаються від бомбардувань РФ

На території мечеті перебувають 86 громадян Туреччини, з них 34 дитини.

Мечеть султана Сулеймана Пишного і його дружини Хюррем Султан (Роксолани) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

Зазначають, що в мечеті переховуються понад 80 людей.

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників. Від обстрілів там переховуються понад 80 дорослих і дітей, у тому числі громадяни Туреччини", - йдеться в повідомленні.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на території цієї мечеті перебувають 86 громадян Туреччини, з них 34 дитини. Він також зазначив, що 11 березня російська армія обстрілювала Маріуполь з району селища Широка Балка. Напрям обстрілу - в тому числі по будівлі мечеті.

"Виникає логічне запитання, чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його співгромадян? І невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?" - написав Андрющенко у фейсбуці.

Нагадаємо, в оточеному російськими військами Маріуполі відбувається гуманітарна катастрофа. За 12 діб блокади міста окупанти вбили 1582 мирних мешканців.

9 березня російська артилерія обстріляла пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.