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Керівник Київської ОДА назвав чотири найнебезпечніші напрямки боїв в області

У всіх районах Київщини триває боротьба з диверсантами.

Керівник Київської ОДА назвав чотири найнебезпечніші напрямки боїв в області
Фото: kyivcity.gov.ua

Керівник Київської ОДА Олексій Кулеба оприлюднив звіт про оперативну ситуацію в області вранці 12 березня.

Про це Кулеба написав у Telegram.

За його словами, найнебезпечніші напрямки в області зараз Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів і північ Вишгородського району. 

"Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", - сказав Кулеба.

Він додав, що 12 березня триває евакуація населення через гуманітарні коридори з Гостомеля, Козаровичів, Микуличів, Андріївки, Макарова, Бородянки. Гуманітарну допомогу скеровують у всі 7 районів Київщини.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки на Васильків уранці 12 березня повністю знищено аеродром. Одна з ракет влучила у склад боєприпасів. Також біля Василькова після авіаційного удару російських військ загорілася нафтобаза

Також 12 березня в Подільському районі Києва було збито безпілотник, через це виникла пожежа на даху адміністративної будівлі.

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