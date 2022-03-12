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Генштаб оновив дані про втрати ворога: у Росії вже мінус 362 танки і 7 БПЛА

У війні проти України РФ також втратила 22 системи ППО.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 12 березня орієнтовно складають понад 12 000 осіб і 362 танки.

Оновлені дані оприлюднив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Крім того, супротивник втратив 1205 бойових броньованих машин, 135 артилерійських систем, 62 ракетні системи залпового вогню, 22 системи ППО, 58 літаків, 83 гелікоптери, 585 одиниць автомобільної техніки, 3 катери і кораблі, 60 цистерн із паливом та 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон для російських військових. Росіяни мають відстебнути магазин і повісити зброю на ліве плече дулом униз, підняти і показувати порожні руки, знайти і показувати білу шмату, виконувати всі команди українських військових. 

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