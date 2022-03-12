Війна Росії проти України зупинила половину світового виробництва неонових чипів, - Reuters

Два провідні постачальники неону в Україні зупинили свою діяльність.

Два провідні постачальники неону в Україні - компанії Ingas (Маріуполь) і Cryoin (Одеса), які виробляють близько половини світових запасів ключового інгредієнта для виготовлення чипів, зупинили свою діяльність через військове вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Зазначають, що від 45 до 54% світового неону напівпровідникового класу, важливого для лазерів, які використовують для виробництва чипів, надходять від двох українських компаній - Ingas і Cryoin. За підрахунками дослідницької компанії Techcet, торік на виробництво мікросхем пішло близько 540 т неону.

Так, щомісячно українські компанії Ingas та Cryoin постачали партнерам з Азійського регіону, США і Німеччини від 25 до 35 т інертного газу. Наразі обидві компанії зупинили діяльність через вторгнення Росії на територію України.

Аналітики попереджають, що зупинка роботи українських компаній збільшить глобальний дефіцит напівпровідників, який вже є через спричинену пандемією логістичну кризу.

"Найбільше постраждають дрібні виробники мікросхем. Найбільші - Intel, Samsung й TSMC - мають значну купівельну спроможність і доступ до сировини, якої може вистачити на два і більше місяці роботи. Однак багато виробництв мікросхем такої можливості не мають. Це посилить проблему з постачанням комплектуючих", - заявила президент Techcet Літа Шон-Рой.