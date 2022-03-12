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Пентагон відновлює роботу команди для пришвидшення надання Україні допомоги з озброєнням, – Reuters

Така комісія працювала за часів Трампа. 

Пентагон відновлює роботу команди для пришвидшення надання Україні допомоги з озброєнням, – Reuters

Пентагон відновлює роботу спеціальної команди, щоб відповісти на підвищений попит купівлі озброєння та передачі зброї між союзниками. Це відбувається на тлі того, як держави, включно з Україною, прагнуть посилити свою обороноздатність через війну, розвʼязану Росією. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела

До Управління Пентагону з питань придбання та забезпечення зброї особлива увага з боку європейських країн, які сподіваються постачати зброю в Україну через третю сторону або купити її для власної оборони. 

Відновлення цієї групи швидкого реагування допоможе скоротити бюрократію, повʼязану з продажем і переміщенням озброєння. Така група працювала в Пентагоні за часів президентства Дональда Трампа.

"У рамках поточних зусиль Міністерства оборони щодо стійкості ланцюга постачань Міністерство оцінює потужність промислової бази для виробництва товарів, критично важливих для нашої національної безпеки та безпеки союзників і партнерів. Зусилля зосереджені на визначенні ключових обмежень ланцюга постачань", – повідомив представник оборонного сектору. 

Інший американський посадовець на умовах анонімності зауважив, що деякі країни можуть використовувати війну Росії проти України для того, щоб домогтися отримання озброєння, якого їм не надавали раніше. 

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