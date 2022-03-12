Китай явно дав Путіну карт-бланш на вторгнення, – Сорос

На думку фінансиста, Сі Цзіньпін, схоже, зрозумів, що Путін злетів з котушок.

Нападу Росії на Україну передувала тривала зустріч президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, під час якої китайський лідер дав Путіну карт-бланш на вторгнення.

Про це написав фінансист Джордж Сорос у своїй колонці на Project Syndicate.

«По закінченні зустрічі Путін і Сі оприлюднили ретельно підготовлений документ на п’ять тисяч слів, у якому оголошувалось про тісне партнерство між двома країнами. Цей документ сильніший за будь-який договір і обов'язково вимагав проведення детальних переговорів заздалегідь, – зазначив він. – Я був здивований, що Сі явно дає Путіну карт-бланш на вторгнення та розв’язування війни проти України».

На думку Джорджа Сороса, заручившись підтримкою Сі, Путін узявся здійснювати мрію всього свого життя з неймовірною жорсткістю.

«Незабаром Путіну виповниться 70 років, і він відчуває, якщо хоче залишити слід у російській історії, треба діяти або зараз, або ніколи, – переконаний він. – Проте в нього збочена концепція ролі Росії у світі. Судячи з усього, він вірить, що російському народу потрібен цар, за яким він буде сліпо слідувати».

На думку Джорджа Сороса, Путін придумав собі ідею-фікс, він явно втратив зв'язок з реальністю.

«Він, поза сумнівом, помилився в оцінці ситуації в Україні. Він очікував, що російськомовні українці зустрічатимуть російських солдатів з відкритими обіймами, а виявилося, що вони нічим не відрізняються від україномовних. Українці організували неймовірно відважний опір сильнішому ворогу, – написав він. – Тим часом Сі, схоже, зрозумів, що Путін злетів з котушок. Восьмого березня, після того як міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що дружба між Китаєм і Росією залишається «міцною, як камінь», Сі зателефонував президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і заявив, що підтримує їхні миротворчі зусилля».

Утім, на думку Джорджа Сороса, немає гарантій, що Путін піде на поступки побажанням Сі.

Зазначимо, 10 березня Китай уперше назвав повномасштабне вторгнення РФ війною – до цього офіційні особи країни використовували термін «військова операція».

«Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якомога швидше», – сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час відеоконференції з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, закликавши Україну та Росію «вжити більше заходів, щоб запобігти ескалації».

На думку директора ЦРУ Вільяма Бернса, влада КНР стурбована «шкодою для репутації, якої зазнає Пекін через асоціацію з потворністю російської агресії в Україні» та економічними наслідками, тоді як «темпи зростання в Китаї нижчі, ніж за останні 30 років».

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, представники адміністрації президента Байдена упродовж трьох місяців просили китайців переконати Росію відмовитися від вторгнення, однак отримали відмову.