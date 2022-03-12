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Верещук: З 14 заявлених гуманітарних коридорів спрацювали лише 9

Наразі найбільш несприятлива ситуація в Енергодарі та Маріуполі.

Верещук: З 14 заявлених гуманітарних коридорів спрацювали лише 9
Ірина Верещук
Фото: Скіншот відео

З 14 погоджених з РФ гуманітарних коридорів спрацювали лише 9. Інші були заблоковані окупантом. Загалом 12 березня вдалося вивезти близько 13 тисяч людей. Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, з міста Суми вдалося вивезти близько 8 тис. людей. З міст області - з Краснопілля, Конотопа, Лебедина, Великої Писарівки - загалом виїхало 3 тис. осіб. Складною залишається ситуація в місті Енергодар (Запоріжжя). 

"Енергодар – на жаль, коридор не спрацював. Виїхала колона гуманітарного вантажу, зупинилися на блокпості у Василівці, і російські окупанти не пропустили її далі, попри попередні домовленості. Зараз колона залишилася там працювати і вранці знову поїде до місця свого призначення", - повідомила Верещук 

Водночас вона попросила відповідальних за перевезення гуманітарних конвоїв розподіляти їх швидше і не залишати на ніч. 

"Вчора до Енергодара потрапив гуманітарний вантаж, однак, за свідченням керівництва міста, його частково розікрали російські окупанти", - зауважила Верещук.

Водночас непростою ситуація залишається в Київській області, де не скрізь вдалося організувати гуманітарні коридори. 

"Ворзель та Ірпінь не запрацювали, однак Буча запрацювала, ми вивезли тисячу людей. З Гостомеля вдалося вивезти 600 громадян України. Козаровичі не запрацювали, у Бородянці сьогодні були обстріли, і, на жаль, ми не змогли дістатись до людей. Завтра ми далі будемо пробувати це робити. В Немішаєвому 1264 особи сьогодні покинули небезпечну зону", - зазначила Верещук.

На 13 березня українська сторона плануватиме евакуаційні маршрути в Луганській і Київській областях. Також відбудеться чергова спроба дістатися до Маріуполя через Бердянськ. 

"Так сталося, що наша колона довго була на блокпосту. Це понад 5 годин, і не змогла сьогодні дістатися до Маріуполя…. Завтра наші люди вже будуть у Маріуполі, і я вважаю, що все буде добре", - повідомила Верещук.

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