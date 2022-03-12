Американці тепер сприймають Україну так само позитивно, як Францію, Німеччину та Японію

Більшість американців – 81% – вважають, що Україна є дружньою для США країною.

Про це свідчить опитування YouGov, компанії з онлайн-опитування, яка відстежує думки зареєстрованих виборців США про десятки країн з 2017 року, повідомляє The New York Times.

Цей показник є таким самим або й навіть більшим, аніж у багатьох давніх союзників США, таких як Франція, Німеччина чи Японія, констатує видання. Кращі показники отримали лише Великобританія, Канада та Австралія.

Україну однаково позитивно сприймають виборці обох партій – Демократичної та Республіканської.

The New York Times нагадує, що у вересні 2019 року 36% зареєстрованих виборців не були впевнені, дружня чи недружня Україна. І лише 41 відсоток назвав націю дружньою чи союзником. Зараз лише 10 відсотків не впевнені, чи є Україна дружньою, що менше, ніж у будь-якій іншій країні.

При цьому майже 70% американців зараз вважають Росію ворогом. РФ випереджає будь-яку іншу країну в опитуванні, включно з Північною Кореєю та Іраном.

Нагадаємо, близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною від російських авіаударів.

У свою чергу 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні.