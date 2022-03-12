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Американці тепер сприймають Україну так само позитивно, як Францію, Німеччину та Японію

Кращі показники отримали лише Великобританія, Канада та Австралія.

Американці тепер сприймають Україну так само позитивно, як Францію, Німеччину та Японію
Акція на підтримку України у США
Фото: EPA/UPG

Більшість американців – 81% – вважають, що Україна є дружньою для США країною. 

Про це свідчить опитування YouGov, компанії з онлайн-опитування, яка відстежує думки зареєстрованих виборців США про десятки країн з 2017 року, повідомляє The New York Times

Цей показник є таким самим або й навіть більшим, аніж у багатьох давніх союзників США, таких як Франція, Німеччина чи Японія, констатує видання. Кращі показники отримали лише Великобританія, Канада та Австралія.

Україну однаково позитивно сприймають виборці обох партій – Демократичної та Республіканської. 

The New York Times нагадує, що у вересні 2019 року 36% зареєстрованих виборців не були впевнені, дружня чи недружня Україна. І лише 41 відсоток назвав націю дружньою чи союзником. Зараз лише 10 відсотків не впевнені, чи є Україна дружньою, що менше, ніж у будь-якій іншій країні.

При цьому майже 70% американців зараз вважають Росію ворогом. РФ випереджає будь-яку іншу країну в опитуванні, включно з Північною Кореєю та Іраном.

Нагадаємо, близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною від російських авіаударів. 

У свою чергу 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні

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