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62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, – «Рейтинг»

90% опитаних вважать, що Україна повинна далі тиснути на НАТО з вимогами закрити небо.

62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, – «Рейтинг»
Військова допомога США
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Українці вважають недостатньою військову допомогу Україні від західних партнерів. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 8-9 березня 2022 року.

Достатньою вважають військову допомогу лише 29%, недостатньою – 62% опитаних. У регіональному розрізі найгірше оцінюють різні напрями міжнародної підтримки на півдні та сході, відносно краще – на заході та в центрі.

Швидше недостатніми респонденти вважають фінансову підтримку (достатня – 39%, недостатня – 45%) та економічні санкції проти Росії (достатні – 32%, недостатні – 62%), відносно достатніми – дипломатичну – 48% – та гуманітарну – 47% – підтримку України західними партнерами.

При цьому 63%українців найбільше очікують саме військової допомоги. 47% вважають, що найбільш актуальним є надання озброєння, 89% – закриття неба. Крім того, чверть опитаних прагнуть військової медичної допомоги та іноземних добровольців, кожен п’ятий – обладнання (рації, тепловізори та інше) та захисних жилетів, шоломів.

50% респондентів вірять у закриття неба над Україною, лише 19% вірять у те, що НАТО ухвалить таке рішення найближчим часом, а 31% думають, що це відбудеться пізніше. Не вірять у такий крок країн Заходу 43%. 

79% опитаних вважають, що зволікання із закриттям неба країнами НАТО зумовлене страхом прямої війни з Росією. Ще 12% вважають, що країни НАТО не хочуть псувати відносини з країною-окупантом. 

Водночас 90% опитаних вважають, що Україна повинна далі тиснути на НАТО з вимогами закрити небо.

Опитування проведено 8-9 березня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1200 респондентів, похибка репрезентативності – 2,8%. 

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