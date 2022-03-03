Кулеба: "Як зараз можуть спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про надання Україні бойових літаків.

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами?", - написав він у своєму Twitter.

Кулеба також наголосив, що це рішення можна ухвалити "просто зараз".

"Зробіть це", - зазначив міністр.

Нагадаємо, МЗС України також вимагає якнайшвидше закрити небо над Україною.

Раніше повідомлялося, що міжнародні партнери передадуть Україні 70 літаків. Вони зможуть базуватись на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.