Обмежили розмови з українських сім-карток в Росію, - Держспецзв'язку

Тепер абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів.

В Україні обмежено розмови з українських сім-карток в Росію.

Про це повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком", - повідомили в Держспецзв'язку.

Також від 3 березня мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зробили для того, щоб російські окупаційні війська не могли під час своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх.

"Окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами. Рекомендуємо встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон", - наголосили в службі.

В разі крадіжки телефону окупантами просять повідомляти про інцидент мобільного оператора за допомогою інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо).

"Телефони з викраденими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки", - додали в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, у держслужбі раніше повідомили, що через те, що українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж, вони дедалі частіше відбирають телефони в населення.