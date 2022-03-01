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Українців просять блокувати власні номери через оператора, якщо окупанти відібрали телефон

Зі своїх телефонів окупанти подзвонити не можуть.

Українців просять блокувати власні номери через оператора, якщо окупанти відібрали телефон
Фото: tsn.ua

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України просить українців, у яких окупанти відібрали телефони, негайно повідомили про це оператора та заблокувати номер.

"Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача. Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку зазначають, що через те, що українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж, вони дедалі частіше відбирають телефони у громадян, оскільки зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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