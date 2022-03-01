У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
ГоловнаСуспільствоВійна

Від ракетного обстрілу Василькова загинули дві людини, ще троє поранені

У сусідній Калинівці ударом знищено три приватні будинки. 

Від ракетного обстрілу Василькова загинули дві людини, ще троє поранені
Наталія Баласинович
Фото: скріншот

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу Василькова минулої ночі загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Про це повідомила міська голова Наталія Баласинович, пише "Інтерфакс-Україна".

У сусідній з Васильковом Калинівці ворог влучив у три приватні будинки. Інформації про загиблих немає.

Згідно з ранковим повідомленням Васильківської міської ради у Facebook, у місті знову є загроза повітряних атак. Усі повинні перебувати в укриттях. 

Нагадаємо, під час нальоту окупантів на Васильків і Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. 

Васильків Росія атакувала ще в перші години повномасштабної війни проти України. А 27 лютого ворог вдарив по місту крилатими ракетами, від чого загорілася нафтобаза. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також