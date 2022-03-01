Від ракетного обстрілу Василькова загинули дві людини, ще троє поранені

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу Василькова минулої ночі загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Про це повідомила міська голова Наталія Баласинович, пише "Інтерфакс-Україна".

У сусідній з Васильковом Калинівці ворог влучив у три приватні будинки. Інформації про загиблих немає.

Згідно з ранковим повідомленням Васильківської міської ради у Facebook, у місті знову є загроза повітряних атак. Усі повинні перебувати в укриттях.

Нагадаємо, під час нальоту окупантів на Васильків і Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300.

Васильків Росія атакувала ще в перші години повномасштабної війни проти України. А 27 лютого ворог вдарив по місту крилатими ракетами, від чого загорілася нафтобаза.