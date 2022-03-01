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У Маріуполі зникло світло й опалення через обстріли росіян

Уранці місцева влада планує відновити електропостачання, але місто досі перебуває під обстрілами.

У Маріуполі зникло світло й опалення через обстріли росіян
Вадим Бойченко
Фото: pr.ua

У Маріуполі через обстріли окупантів не стало світла та опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка. 

"Ми з настанням перших променів світла візьмемося до відновлення електроенергії, - заявив він. - Будемо запускати котельні. Будемо далі робити борошно і виробляти хліб. Будемо везти медикаменти і рятувати поранених. Будемо робити все, щоб місто працювало ефективно. Працювали наші комунальні підприємства. Щоб не було паніки".

Вадим Бойченко каже, що окупанти продовжують використовувати важку артилерію проти житлових кварталів і цивільної інфраструктури. 

"Убивають маріупольців - жінок, дітей і людей похилого віку, називаючи все це визвольною війною. Отак звільняють нас від "фашизму". Це просто циніки, які не мають нічого святого", -- каже Бойченко. 

Нагадаємо, що сьогодні українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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