У Маріуполі зникло світло й опалення через обстріли росіян

У Маріуполі через обстріли окупантів не стало світла та опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка.

"Ми з настанням перших променів світла візьмемося до відновлення електроенергії, - заявив він. - Будемо запускати котельні. Будемо далі робити борошно і виробляти хліб. Будемо везти медикаменти і рятувати поранених. Будемо робити все, щоб місто працювало ефективно. Працювали наші комунальні підприємства. Щоб не було паніки".

Вадим Бойченко каже, що окупанти продовжують використовувати важку артилерію проти житлових кварталів і цивільної інфраструктури.

"Убивають маріупольців - жінок, дітей і людей похилого віку, називаючи все це визвольною війною. Отак звільняють нас від "фашизму". Це просто циніки, які не мають нічого святого", -- каже Бойченко.

Нагадаємо, що сьогодні українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь.