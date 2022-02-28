"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!"

Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" – написав він у телеграмі.

Фото: телеграм Михайла Федорова

26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

Ілон Маск відгукнувся на прохання і повідомив, що сервіс Starlink тепер активний в Україні. "Інші термінали в дорозі", – зазначив Маск.

Starlink – це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Проєкт запустили у 2020 році в США та Канаді.

Starlink – це мережа супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.