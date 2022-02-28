​У Харкові внаслідок обстрілів Росії зазнали руйнувань 87 житлових будинків

Унаслідок обстрілів Харкова армією Росії зазнали руйнувань 87 житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба міськради.

В Індустріальному районі постраждали будинки: на вул. Бібліка, вул. Велика Кільцева, вул. Сергія Грицевця, вул. Миру.

У Київському районі: вул. Саперна, вул. Наталії Ужвій, вул. Дружби Народів, вул. Труфанова, вул. Шевченка, пр. Академіка Курчатова.

У Московському: вул. Познанська, вул. Валентинівська, вул. Бучми, вул. Героїв Праці, вул. Світла, вул. Академіка Павлова, вул. Леся Сердюка, пр. Тракторобудівників.

У Немишлянському районі: вул. Амосова.

У Холодногірському районі: вул. Золочівська, вул. Велика Панасівська, вул. Самодіяльна.

У Шевченківському районі: вул. Новоолександрівська, вул. Балакієрва, вул. Дерев'янка, вул. Клочківська, вул. Новгородська, вул. Отакара Яроша, вул. Сумгаїтська, вул. Старицького, вул. 23 Серпня, пр. Людвіга Свободи, пр. Науки, пров. 23 Серпня.

Нагадаємо, раніше очільник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за останніми даними, після обстрілів Росією Харкова загинуло 11 людей.

Сьогодні, 28 лютого, Харків зазнав масованого удару "градами" з боку російських окупантів. Голова ОДА повідомив, що в місті всю ніч відбивали наступ окупантів і знищували колони техніки на підступах до позицій. Нині місто перебуває під контролем ЗСУ. В області ввели комендантську годину з 15:00 понеділка, 28 лютого, до ранку вівторка, 1 березня.