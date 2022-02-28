Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати

Російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.

Про таку тактику окупантів LB.ua розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Вони зависають над ЧАЕС, у тому числі над захисною спорудою над 4-м енергоблоком, в якому зберігаються радіоактивні відходи. І ведуть звідки обстріли по об'єктах інфраструктури, по військових об'єктах і цивільних. Аналогічна ситуація - над ЗАЕС. Вони ведуть обстріли, і ми мали б їх збивати, але не можемо це зробити, – пояснює Ігнат. – Тому що ризики аварії на атомній станції надто великі. Через це дуже важливо, щоб МАГАТЕ та країни-члени НАТО терміново розглянути питання закриття неба над Україною, створення тут безпольотної зони».

Під захисною спорудою, збудованою над 4-м енергоблоком ЧАЕС, зберігаються сотні тонн радіоактивних матеріалів, у тому числі радіоактивний пил, що утворився внаслідок аварії на ЧАЕС. Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією Європи. Юрій Ігнат зауважив, що йдеться про безпеку не лише України, але й усього регіону, адже дії російської армії можуть спричинити катастрофу континентального масштабу.

Нагадаємо, сьогодні керівник ДП «Енергоатом» Петро Котін запропонував МАГАТЕ ініціювати створення 30 км безпечних зон навколо ядерних об’єктів в Україні. Він заявив, що безпосередньо біля ядерних об’єктів ДП "НАЕК «Енергоатом»" регулярно відбувається рух російських колон військової техніки, артилерії, потужних систем залпового вогню, поблизу АЕС розриваються снаряди. Це може призвести до вкрай небажаних загроз у масштабах усієї планети.

Як раніше повідомлялося, ЧАЕС наразі захоплено російськими окупантами. Інформація про захоплення ЗАЕС була фейком.