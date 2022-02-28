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На околиці Броварів в бік Києва здійснено авіаналіт. Є поранені

Броварчан просять залишатися в укриттях.

На околиці Броварів в бік Києва здійснено авіаналіт. Є поранені
Фото: Политека

На околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені.

Це сталося кілька хвилин тому, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Він закликав броварчан залишатися в укриттях.

Трохи згодом Сапожко повідомив про шістьох поранених унаслідок авіанальоту на Бровари.

Як повідомляли, після переговорів на Припʼяті російські окупанти почали обстрілювати Київ балістичними ракетами. На думку радника глави МВС Антона Геращенка, перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки і взяти в кільце Київ та Маріуполь.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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