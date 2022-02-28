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З Волновахи, Валер’янівки, Ольгинки евакуйовують жителів

З населених пунктів вивозять жінок з дітьми, літніх людей, які були заблоковані через постійні обстріли російських військ.

З Волновахи, Валер’янівки, Ольгинки евакуйовують жителів

Українські військові, поліція Донеччини та місцева військово-цивільна адміністрація розпочали евакуйовувати мешканців міста Волноваха та ще двох населених пунктів.

Про це повідомили в Нацполіції.

"З міста вивозять жінок з дітьми, літніх людей, які були заблоковані через постійні обстріли російських військ і три доби провели під обстрілами, без їжі та води. Загалом евакуюють мешканців трьох населених пунктів – Волновахи, Валер’янівки, Ольгинки", - повідомили в НПУ.

За інформацією правоохоронців, на шляху до місця призначення ворог обстріляв колону з "градів". Однак люди сховалися в укриттях, наразі всі цілі. Тривають переговори з міжнародними гуманітарними організаціями щодо організації зеленого коридору для вільної евакуації громадян і підвезення в місто продуктів і води.

У Нацполіції кажуть - за три доби у Волновасі російські окупанти вбили 15 цивільних мешканців, 20 поранено. Однак точні дані невідомі, оскільки зруйновано багато будинків, під завалами можуть залишатися люди.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, евакуаційна колона, відправлена у Волноваху для евакуації людей, не дісталася до місця призначення через обстріл з російських "градів"

Збройні сили України звільнили місто 27 лютого. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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