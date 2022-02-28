Укрпошта відновлює роботу

Національний оператор поштового зв'язку АТ "Укрпошта" відновив роботу своїх поштових відділень з певною зміною правил та особливостями.
Про це оператор повідомив на своїй офіційній сторінці в фейсбуці.
"Ми відкриваємося та працюємо для України й наших клієнтів", - зазначено в повідомленні.
Зокрема:
1) Укрпошта скасовує до закінчення бойових дій плату за зберігання посилок;
2) Внутрішні посилки приймають, але ВИКЛЮЧНО У ВІДКРИТОМУ ВИГЛЯДІ (війна, все може бути);
3) Міжнародні посилки готують до запуску;
4) Перекази приймають і видають без обмежень (великі суми за змогою), крім країн-агресорів, звісно, а також залежно від можливостей інкасації;
5) Платежі приймають у звичайному режимі. Про виплату пенсій і субсидій повідомлять згодом;
6) Газети – розвозять ті, що мають. Можуть бути і старі, з мирних часів;
7) Товари народного споживання продають.
Відділення працюють за графіком понеділка (тобто ті, хто завжди працювали у понеділок) і за часовим індивідуальним графіком залежно від обставин, орієнтовно з 10:00 до 15:00.
Вінницька – працюють більшість міських і сільських відділень.
Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.
Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.
Донецька – працюють усі міські відділення, крім поки що Маріуполя та Волновахи.
Житомирська – працюють міські та сільські відділення. На час тривоги припиняють роботу.
Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.
Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.
Івано-Франківська – працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення
Місто Київ – частково працюють міські відділення. А саме 48 відділень: 17 на лівому березі, 31 на правому.
Київська – частково працюють, обмежено.
Кіровоградська – працюють міські відділення.
Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де Україна контролює територію.
Львівська – працюють міські та сільські відділення.
Миколаївська – місто не працює. Райони за змогою відкривають.
Одеська – працюють міські та сільські відділення.
Полтавська – працюють міські та сільські відділення.
Рівненська – працюють усі відділення.
Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, та північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки поки що не приймають.
Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.
Харківська – місто – за ситуацією. Можливо: Красноград, Лозова.
Херсонська – працюють частина міських відділень і райцентри, де є можливість
Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень.
Черкаська – працюють усі міські відділення. Область за змогою.
Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.
Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення за змогою.
Місто Севастополь. Автономна Республіка Крим – тимчасово не працює.