ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області тривають (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області тривають (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрпошта відновлює роботу

З певними правилами. І поки що немає доставки в Севастополь та АР Крим.

Укрпошта відновлює роботу
Фото: tsn.ua

Національний оператор поштового зв'язку АТ "Укрпошта" відновив роботу своїх поштових відділень з певною зміною правил та особливостями.

Про це оператор повідомив на своїй офіційній сторінці в фейсбуці

"Ми відкриваємося та працюємо для України й наших клієнтів", - зазначено в повідомленні.

Зокрема:

1) Укрпошта скасовує до закінчення бойових дій плату за зберігання посилок;

2) Внутрішні посилки приймають, але ВИКЛЮЧНО У ВІДКРИТОМУ ВИГЛЯДІ (війна, все може бути);

3) Міжнародні посилки готують до запуску;

4) Перекази приймають і видають без обмежень (великі суми за змогою), крім країн-агресорів, звісно, а також залежно від можливостей інкасації;

5) Платежі приймають у звичайному режимі. Про виплату пенсій і субсидій повідомлять згодом;

6) Газети – розвозять ті, що мають. Можуть бути і старі, з мирних часів;

7) Товари народного споживання продають.

Відділення працюють за графіком понеділка (тобто ті, хто завжди працювали у понеділок) і за часовим індивідуальним графіком залежно від обставин, орієнтовно з 10:00 до 15:00.

Вінницька – працюють більшість міських і сільських відділень.

Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.

Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.

Донецька – працюють усі міські відділення, крім поки що Маріуполя та Волновахи.

Житомирська – працюють міські та сільські відділення. На час тривоги припиняють роботу.

Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.

Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.

Івано-Франківська – працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення

Місто Київ – частково працюють міські відділення. А саме 48 відділень: 17 на лівому березі, 31 на правому.

Київська – частково працюють, обмежено.

Кіровоградська – працюють міські відділення.

Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де Україна контролює територію.

Львівська – працюють міські та сільські відділення.

Миколаївська – місто не працює. Райони за змогою відкривають.

Одеська – працюють міські та сільські відділення.

Полтавська – працюють міські та сільські відділення.

Рівненська – працюють усі відділення.

Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, та північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки поки що не приймають.

Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.

Харківська – місто – за ситуацією. Можливо: Красноград, Лозова.

Херсонська – працюють частина міських відділень і райцентри, де є можливість

Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень.

Черкаська – працюють усі міські відділення. Область за змогою.

Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.

Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення за змогою.

Місто Севастополь. Автономна Республіка Крим – тимчасово не працює.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також