Укрпошта відновлює роботу

З певними правилами. І поки що немає доставки в Севастополь та АР Крим.

Національний оператор поштового зв'язку АТ "Укрпошта" відновив роботу своїх поштових відділень з певною зміною правил та особливостями.

Про це оператор повідомив на своїй офіційній сторінці в фейсбуці.

"Ми відкриваємося та працюємо для України й наших клієнтів", - зазначено в повідомленні.

Зокрема:

1) Укрпошта скасовує до закінчення бойових дій плату за зберігання посилок;

2) Внутрішні посилки приймають, але ВИКЛЮЧНО У ВІДКРИТОМУ ВИГЛЯДІ (війна, все може бути);

3) Міжнародні посилки готують до запуску;

4) Перекази приймають і видають без обмежень (великі суми за змогою), крім країн-агресорів, звісно, а також залежно від можливостей інкасації;

5) Платежі приймають у звичайному режимі. Про виплату пенсій і субсидій повідомлять згодом;

6) Газети – розвозять ті, що мають. Можуть бути і старі, з мирних часів;

7) Товари народного споживання продають.

Відділення працюють за графіком понеділка (тобто ті, хто завжди працювали у понеділок) і за часовим індивідуальним графіком залежно від обставин, орієнтовно з 10:00 до 15:00.

Вінницька – працюють більшість міських і сільських відділень.

Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.

Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.

Донецька – працюють усі міські відділення, крім поки що Маріуполя та Волновахи.

Житомирська – працюють міські та сільські відділення. На час тривоги припиняють роботу.

Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.

Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.

Івано-Франківська – працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення

Місто Київ – частково працюють міські відділення. А саме 48 відділень: 17 на лівому березі, 31 на правому.

Київська – частково працюють, обмежено.

Кіровоградська – працюють міські відділення.

Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де Україна контролює територію.

Львівська – працюють міські та сільські відділення.

Миколаївська – місто не працює. Райони за змогою відкривають.

Одеська – працюють міські та сільські відділення.

Полтавська – працюють міські та сільські відділення.

Рівненська – працюють усі відділення.

Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, та північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки поки що не приймають.

Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.

Харківська – місто – за ситуацією. Можливо: Красноград, Лозова.

Херсонська – працюють частина міських відділень і райцентри, де є можливість

Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень.

Черкаська – працюють усі міські відділення. Область за змогою.

Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.

Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення за змогою.

Місто Севастополь. Автономна Республіка Крим – тимчасово не працює.