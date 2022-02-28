Російський рубль упав до історичного мінімуму, Московська біржа 28 лютого скасувала ранкову сесію

Національна валюта РФ рекордно ослабла на тлі запровадження санкцій через напад на Україну.

Офіційну ранкову торгову сесію на Московській біржі, яка мала розпочатися о 7:00 за московським часом, було скасовано. Торги на валютному та грошовому ринку в понеділок, 28 лютого, відкрилися о 10:00 мск (09:00 за київським часом).

Як повідомляє Радіо Свобода, доцільність відкриття торгів на інших ринках Банк Росії визначить "залежно від розвитку ситуації".

Курс долара під час ранкової сесії на Московській біржі виріс з 83 руб. (на такому рівні торги закрилися в п'ятницю, 25 лютого) до 90 руб. – нового історичного максимуму, передає російський РБК.

Євро виріс із 93 руб. до 101 руб. Потім торги фактично зупинилися – долар, як і євро, уперся у верхні межі торгів.

На позабіржовому ринку forex курс долара раніше сягав 106,5 руб., євро – 118,9 руб.

Національна валюта РФ рекордно ослабла на тлі запровадження санкцій щодо Банку Росії, які вже запровадив Європейський Союз, а про плани ввести оголосили США та інші країни Великої сімки. Вони вирішили заборонити будь-які операції з резервами та активами ЦП.

Уперше про такі плани у спільній заяві пізно ввечері 26 лютого оголосили лідери Євросоюзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії. У ніч проти 28 лютого Євросоюз заборонив операції, пов'язані з управлінням резервами та активами Центробанку. Як виняток можуть бути санкціоновані угоди з ЦП, необхідними для забезпечення фінансової стабільності Євросоюзу загалом чи держав, які входять до нього.

27 лютого голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що західні країни заблокують близько половини "фінансових резервів" Банку Росії. Точної суми він не назвав. За оцінками експертів, Захід може заблокувати щонайменше 240-250 млрд доларів фінансових активів російського регулятора. Станом на 1 лютого валютні резерви Банку Росії становили $498 млрд (з урахуванням золота – $630 млрд).