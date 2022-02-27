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Митниця спростила процедуру постачання гуманітарної допомоги в Україну

Озброєння та медикаменти можуть постачатися без дозволів.

Митниця спростила процедуру постачання гуманітарної допомоги в Україну
Черноморская таможня Держмитслужби
Фото: facebook/Чорноморська митниця Держмитслужби

Уся митна система на західному кордоні працює безперебійно. Озброєння та медикаменти можуть постачатися без дозволів. Також на митниці обіцяють пришвидшити порядок перетину кордону для охочих жінок і дітей.

Про це в доповіді на онлайн-засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансової та податкової політики заявив заступник голови Державної митної служби України Олександр Щуцький, повідомляє член комітету, народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Розгорнули всю систему на західному кордоні. По східному кордону (Донецька, Луганська, Харківська та ін.) систему відключено. Митники не дали окупанту доступу до системи, у тому числі просто зламали сервери", — повідомив нардеп.

Наголошується, що спрощено процедуру ввезення гуманітарної допомоги до України. Наразі необхідна лише документація та звернення від сил ТрО.

"Усе, що стосується оборони та медицини, можемо завозити. Жодних дозволів не треба. Щодо жінок з дітьми, які хочуть перейти кордон з боку України, то питання сьогодні буде вирішено", – зазначив він. 

Також нардеп додав, що, "на жаль, за час війни митниця втратила багато працівників. Багато хто пожертвував собою, щоб зупинити окупанта".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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