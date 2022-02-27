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Готівка буде, курс гривні зафіксований, загроз валютним резервам НБУ немає, відтік грошей із банків не критичний, - Нацбанк

У понеділок вранці всі банки отримають готівку та наповнять банкомати! 

Готівка буде, курс гривні зафіксований, загроз валютним резервам НБУ немає, відтік грошей із банків не критичний, - Нацбанк

Система НБУ працює, банківські відділення відкриті там, де немає загрози життю, система електронних платежів працює, видається рефінансування банкам, перебоїв з готівкою не буде, курс гривні зафіксований на момент запровадження воєнного часу.

Про це повідомляє заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики парламенту України Ярослав Железняк з посиланням на доповідь Нацбанку на засіданні комітету в неділю, 27 лютого 2022 року.

Зокрема, як зазначає нардеп, у доповіді НБУ вказано:

  • Максимальна сума, яку можна зняти - 100 000 грн
  • Курс зафіксовано на момент запровадження воєнного часу
  • Імпортні операції можуть бути лише згідно з переліком, визначеним КМУ як критичний імпорт;
  • Перераховано до бюджету весь прибуток НБУ (19 млрд грн)
  • Виведено з ринку Промінвестбанк (дочірній до ВЭБ.РФ) та Сбербанк
  • Заборонено розрахунки у валюті країни-агресорки
  • Заборонено розрахунки за картами, які випущені в РФ
  • Звернулися до платіжних систем, щоб відключили банки РФ
  • Було створено рахунок, щоб допомагати армії (за першу добу понад 300 млн грн зібрали)
  • Нацбанк готовий допомагати ТрО, Нацгвардії, поліції, якщо є потреба в грошах

Також він зазначив, як нині працює банківська система України:

  • Відділення відчинені в тих локаціях, де немає ризиків для життя 
  • Уся система НБУ працює 
  • Система електронних платежів (СЕП) також працює
  • Потужність НБУ на резервних локаціях дозволяє забезпечити роботу СЕП у будь-яких умовах
  • Валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує 
  • НБУ здійснює підтримку ліквідності банківської системи (рефінансування банків без застави). Було дано 51,5 млрд рефінансів
  • Перебоїв з готівкою не буде. У понеділок вранці всі банки отримають готівку та наповнять банкомати! 
  • Відтік грошей із банківської системи - 6,5%. У іноземній валюті - 11,5%. Це некритичний відтік, і банківська система стабільна. 
  • Якщо хочете перерахувати гроші на армію (навіть кеш), то на ці гроші фінмоніторинг не поширюється.

Також: Нацбанк просить мережі не відключати можливість здійснювати безготівкові розрахунки картками. 

"Якщо ви побачите такі дії мереж - звертайтеся на гарячу лінію НБУ. І ще: зняти гроші ви можете не лише в банкоматі, а й у касах деяких мереж. Наприклад, Сільпо. Ліміт там до 6000 грн", - констатує він.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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