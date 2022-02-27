Готівка буде, курс гривні зафіксований, загроз валютним резервам НБУ немає, відтік грошей із банків не критичний, - Нацбанк

Система НБУ працює, банківські відділення відкриті там, де немає загрози життю, система електронних платежів працює, видається рефінансування банкам, перебоїв з готівкою не буде, курс гривні зафіксований на момент запровадження воєнного часу.
Про це повідомляє заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики парламенту України Ярослав Железняк з посиланням на доповідь Нацбанку на засіданні комітету в неділю, 27 лютого 2022 року.
Зокрема, як зазначає нардеп, у доповіді НБУ вказано:
- Максимальна сума, яку можна зняти - 100 000 грн
- Курс зафіксовано на момент запровадження воєнного часу
- Імпортні операції можуть бути лише згідно з переліком, визначеним КМУ як критичний імпорт;
- Перераховано до бюджету весь прибуток НБУ (19 млрд грн)
- Виведено з ринку Промінвестбанк (дочірній до ВЭБ.РФ) та Сбербанк
- Заборонено розрахунки у валюті країни-агресорки
- Заборонено розрахунки за картами, які випущені в РФ
- Звернулися до платіжних систем, щоб відключили банки РФ
- Було створено рахунок, щоб допомагати армії (за першу добу понад 300 млн грн зібрали)
- Нацбанк готовий допомагати ТрО, Нацгвардії, поліції, якщо є потреба в грошах
Також він зазначив, як нині працює банківська система України:
- Відділення відчинені в тих локаціях, де немає ризиків для життя
- Уся система НБУ працює
- Система електронних платежів (СЕП) також працює
- Потужність НБУ на резервних локаціях дозволяє забезпечити роботу СЕП у будь-яких умовах
- Валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує
- НБУ здійснює підтримку ліквідності банківської системи (рефінансування банків без застави). Було дано 51,5 млрд рефінансів
- Перебоїв з готівкою не буде. У понеділок вранці всі банки отримають готівку та наповнять банкомати!
- Відтік грошей із банківської системи - 6,5%. У іноземній валюті - 11,5%. Це некритичний відтік, і банківська система стабільна.
- Якщо хочете перерахувати гроші на армію (навіть кеш), то на ці гроші фінмоніторинг не поширюється.
Також: Нацбанк просить мережі не відключати можливість здійснювати безготівкові розрахунки картками.
"Якщо ви побачите такі дії мереж - звертайтеся на гарячу лінію НБУ. І ще: зняти гроші ви можете не лише в банкоматі, а й у касах деяких мереж. Наприклад, Сільпо. Ліміт там до 6000 грн", - констатує він.