"Ми вистоїмо", - президенти Кравчук, Кучма та Ющенко звернулися до українців

Українці вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії.

Експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до українців зі словами підтримки. Відповідний текст опублікувала на сторінці у Facebook прессекретар другого президента Дарка Оліфер.

"Звертаємось до всіх українців світу.

Тих, хто від самого початку збройної агресії Росії зі зброєю в руках б’ється за кожне наше місто, кожне село, кожну вулицю, кожен будинок.

Тих, хто своєю відвагою та любов’ю до України згуртував весь світ навколо нашої держави.

Тих, хто збирає допомогу для армії.

Тих, хто голіруч зупиняє російські танки та змушує окупантів здаватися в полон.

За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії.

Усі разом ми переможемо. Ми вистоїмо.

Росія заплатить за свої злочини.

Слава Україні! Героям слава!" - йдеться у зверненні.

Раніше стало відомо, що Україна офіційно скерувала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Про це написав президент України Володимир Зеленський у twitter.