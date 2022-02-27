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Фінляндія планує закрити небо для російських літаків

Готується офіційне рішення. 

Фінляндія планує закрити небо для російських літаків
Фото: aliexpress.com

Фінляндія планує закрити небо для польотів російських літаків. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр транспорту й комунікацій Тімо Харакка. Наразі готується відповідне рішення. 

"Фінляндія готує закриття повітряного простору для російських літаків", - написав він, не вказавши, коли чекати фінального рішення.

Тож скандинавська держава стане десятою країною, яка закриє свій повітряний простір для російських літаків. Як повідомляє Мінінфраструктури, наразі дев'ять країн Європи вирішили закрити власний авіапростір для РФ. Це: Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Словенія.

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