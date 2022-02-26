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Twitter, WhatsApp, Facebook підтримали Україну в боротьбі з російською агресією, - Центр протидії дезінформації

До прикладу, Twitter закрив можливість реєструвати нові облікові записи росіянам.

Twitter, WhatsApp, Facebook підтримали Україну в боротьбі з російською агресією, - Центр протидії дезінформації

В інформаційній війні Україну підтримали адміністрації соцмереж.

За повідомленням Центру протидії дезінформації, Twitter закрив можливість реєструвати нові облікові записи користувачам з Росії.

"Instagram почав ставити мітки "ЗМІ, яким керує Росія" для пропагандистських медіа, що поширюють неправдиву інформацію. Серед них - РИА Новости, Вечерний Ургант, ТАСС, Russia Today", - повідомили в ЦПД.

В центрі протидії дезінформації також зазначили, що корпорація Meta, якій належать сервіси Facebook, Instagram та WhatsApp, "заявила про підтримку в блокуванні підроблених або шахрайських облікових записів, а також в обмеженні поширення дезінформації".

Нагадаємо, Україна звернулася до YouTube з проханням заблокувати російські канали. Мова йде про телеканали з холдингу RussiaToday.

Українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували росіянам і білорусам доступ до своїх мереж.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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