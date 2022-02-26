Хакери поклали сайт Роскомнагляду

Не працює сайт Роскомнагляду, а на російських телевізійних каналах грає українська музика.

Припускають, що це справа рук хакерів з Anonymous, повідомили у Мінцифри. Хакери у цей час продовжують зламувати російські сервіси та вебсайти.

Нагадаємо, що угруповання хакерів Anonymous записало особисте звернення, адресоване президентові Росії Володимиру Путіну, який 24 лютого оголосив війну Україні. У відео, оприлюдненому в YouTube, хакери закликають його припинити атакувати Україну і погрожують серйозними наслідками, якщо він цього не зробить.

Раніше американський телеканал NBC News повідомив, що президенту США Джо Байдену запропонували варіанти кібератак, які може здійснити США проти Росії. Мета таких кібератак - перешкодити здатності РФ підтримувати свої військові операції в Україні.