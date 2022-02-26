Німеччина підтримає відключення РФ від SWIFT, – Джозвяк

Для рішення про виключення потрібна згода всіх держав-членів Євросоюзу.

Німеччина також підтримає відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT. Про це написав у Twitter редактор "Радіо Свобода" по Європі Рікард Джозвяк.

some personal news: after 9 years as Brussels reporter for @RFERL I will move to its Prague HQ to become Europe editor as of 2 March. I will still follow EU/NATO events & of course #WesternBalkans, #Ukraine #Russia #Georgia #Moldova and all other countries I happily call "my own" — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 27, 2020

Співрозмовники, близькі до переговорного процесу щодо політики санкцій, повідомили LB.ua, що після згоди Угорщини та Кіпру лише позиція Німеччини заважає відключенню Росії від SWIFT. Для відключення потрібна згода усіх країн-членів ЄС і США.

SWIFT, що означає Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, контролюється Національним банком Бельгії та представниками центральних банків зі США, з Великобританії, ЄС, Японії, Росії, Китаю та інших. Воно доставляє безпечні повідомлення більш ніж 11 000 фінансових установ і компаній у більш ніж 200 країнах і територіях.

SWIFT заблокував доступ до країни лише раз у своїй історії: у 2012 році за допомогою директиви ЄС він заблокував Іран у рамках низки заходів, спрямованих на стримування ядерної програми Ісламської Республіки.

Президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення від SWIFT.

"Кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде на руках тих, хто блокуватиме відключення Росії від SWIFT", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він також закликав світову спільноту повністю ізолювати Росію, вислати послів, ввести нафтове ембарго та зруйнувати економіку агресора.