Сербія не вводитиме санкції проти Росії: не в інтересах країни

Сербія не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал РТС.

Вучич сказав, що Сербія ґрунтує свою політику на міжнародному праві і надає повну підтримку територіальній цілісності України.

"Сербія вважає російський і український народи братськими народами, і ми поважаємо норми міжнародного права" - заявив він.

Він додав, що Сербія у політиці санкцій буде керуватися виключно своїми життєво важливими інтересами.

"Виходячи з нашого досвіду, вводити санкції проти будь-якої країни не в життєво важливих політичних та економічних інтересах Сербії", - зазначив Вучич.

"У цей момент Сербія не буде вводити жодних санкцій проти Росії", - сказав президент Сербії.

Нагадаємо, раніше Держдеп повідомив, що до санкцій проти Росії приєдналася Піденна Корея.