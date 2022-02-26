Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
ГоловнаСвіт

Сербія не вводитиме санкції проти Росії: не в інтересах країни

Президент Вучич вважає український і російський народ братськими.

Сербія не вводитиме санкції проти Росії: не в інтересах країни
Фото: EPA/UPG

Сербія не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал РТС.

Вучич сказав, що Сербія ґрунтує свою політику на міжнародному праві і надає повну підтримку територіальній цілісності України.

"Сербія вважає російський і український народи братськими народами, і ми поважаємо норми міжнародного права" - заявив він.

Він додав, що Сербія у політиці санкцій буде керуватися виключно своїми життєво важливими інтересами.

"Виходячи з нашого досвіду, вводити санкції проти будь-якої країни не в життєво важливих політичних та економічних інтересах Сербії", - зазначив Вучич.

"У цей момент Сербія не буде вводити жодних санкцій проти Росії", - сказав президент Сербії.

Нагадаємо, раніше Держдеп повідомив, що до санкцій проти Росії приєдналася Піденна Корея.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також