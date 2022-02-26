Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
ГоловнаСвіт

США нададуть додаткову допомогу в безпеці Україні, - Пентагон

Деталі поки не розголошуються.

США нададуть додаткову допомогу в безпеці Україні, - Пентагон
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати "нададуть додаткову допомогу в безпеці" Україні, проте деталі не розголошуються. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ми дуже активно беремо участь у цих зусиллях, щоб допомогти їм краще захищатися за допомогою як летальної, так і нелетальної допомоги", – заявив він.

При цьому у Пентагоні відмовилися давати детальний опис, що входило у попередні партії допомоги Україні.

"Я не розповідав нікому з вас про ці відправлення, адже, як я думаю, ви можете зрозуміти, і це особливо актуально зараз, коли Україна залучена до вторгнення в їхню країну, що ми б не хотіли викласти цю інформацію в публічний простір",- пояснив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США надали Україні вже 1300 тонн військової допомоги. А Міністерство фінансів США оголосило, що вживає «безпрецедентних заходів» проти двох найбільших фінансових установ Росії – «Сбербанку Росії» та банку «ВТБ», а також ще трьох важливих для економіки агресора банків.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також