НАТО зробило офіційну заяву про напад Росії на Україну

"Фундамент миру на європейському континенті зруйновано. Світ притягне Росію і Білорусь до відповіді".

Глави держав та урядів НАТО зробили заяву щодо нападу Росії на Україну. Її оприлюднили на офіційному сайті Північно-Атлантичного Альянсу.

"Ми зібралися сьогодні, щоб обговорити найтяжчу загрозу євроатлантичній безпеці за останні десятиліття. Ми рішуче засуджуємо повномасштабне вторгнення Росії в Україну за сприяння Білорусі. Ми закликаємо Росію негайно припинити військовий напад, вивести всі свої війська з України та звернути з обраного нею шляху агресії", - сказано в заяві.

У НАТО констатували, що це давно спланований, жорстокий, абсолютно неспровокований та невиправданий напад на Україну – незалежну, мирну та демократичну країну.

"Ми шкодуємо про трагічну загибель людей, величезні людські страждання та руйнування, спричинені діями Росії. Фундамент миру на європейському континенті, по суті, зруйнований. Світ притягне Росію, а також Білорусь до відповіді за їхні дії. Ми закликаємо всі держави беззастережно засудити цей безсовісний напад. Ніхто не повинен бути обдурений потоком брехні з боку Росії", - заявляють в Альянсі.

У НАТО наголошують: Росія відповідає за цей конфлікт.

"Вона відкинула шлях дипломатії та діалогу, який неодноразово пропонувався їй НАТО та її державами-членами. Вона докорінно порушила міжнародне право, включаючи Статут ООН. Дії Росії також є грубою відмовою від принципів, закріплених у Основному акті Росія-НАТО. Саме Росія відійшла від своїх зобов'язань у рамках цього акту", - вважають у НАТО.

У західному військовому альянсі наголошують, що рішення президента Путіна напасти на Україну - жахлива стратегічна помилка, яка дуже дорого обійдеться Росії в наступні роки як з економічної, так і політичної точки зору. Проти Росії вже запроваджено масштабні та безпрецедентні санкції.

НАТО запевняє, що продовжить тісну координацію з відповідними заінтересованими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС. "Сьогодні на запрошення генерального секретаря до нас приєдналися Фінляндія, Швеція та Європейський Союз", - сказано в заяві.

НАТО заявило про свою повну солідарність із демократично обраними президентом, парламентом та урядом України, а також з мужнім народом України, який зараз захищає свою батьківщину.

"НАТО залишається прихильною до всіх фундаментальних принципів, що лежать в основі європейської безпеки, включаючи те, що кожна країна має право вибирати способи забезпечення своєї безпеки. Ми продовжуватимемо надавати політичну та практичну підтримку Україні, яка продовжує захищатися, і закликаємо інших чинити так само. Ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ця позиція важлива і залишиться незмінною", - наголошується в заяві.

Зважаючи на дії Росії, держави-члени НАТО провели консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору.

"Ми розгорнули додаткові оборонні сухопутні та військово-повітряні сили у східній частині Альянсу, а також морські сили та засоби у всьому регіоні НАТО. Ми активували плани оборони НАТО, щоб підготуватися до реагування в низці непередбачених ситуацій і забезпечити безпеку території Альянсу, у тому числі спираючись на наші сили реагування. Зараз ми здійснюємо додаткові оборонні розгортання сил у східній частині Альянсу", - заявили у НАТО.

Ці заходи мають превентивний, пропорційний і неескалаційний характері і залишатимуться такими, наголосили лідери глав-держав НАТО.